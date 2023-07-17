李睿紳（右）和賴郁庭感情路坎坷。（三立提供）

曾被「台劇一姊」陳珮騏欽點談愛的新生代演員李睿紳，在三立八點台劇《天道》中和賴郁庭湊「黑愛CP」，李睿紳飾演有黑道背景的建設公司長子，對朋友很講義氣，為了保護賴郁庭，他也曾不惜帶小弟槓上爸爸陳霆。

2人自《天之驕女》後，就曾讓眾多粉絲敲碗希望再續前緣，這次又被湊對情路依舊坎坷，讓賴郁庭忍不住虧說：「他每次都會先愛上別人，之後才發現我的好！」

現實中李睿紳已是奶爸育有2歲兒，李睿紳說自己戀愛的次數不多，遇到喜歡的女生不一定會主動出擊，但只要主動出手都會成功，老婆就是他主動追到手的，「她就是命中註定的人，覺得不能錯過，還很大膽跟老婆說是以結婚為前提交往，且只給她3天時間考慮。」

賴郁庭則笑稱自己本身個性比較MAN，從小到大男生接近她，通常都是為了要追求她的身邊的姊妹們，即便如此，她的戀愛運卻都還滿順利的，「可能因為我會散發費洛蒙之類的，所以男人多少都會感受到。」

演戲經驗比較多的李睿紳第二次與賴郁庭合作演情侶，他誇賴郁庭演技進步很多，再度搭檔相默契十足。由於2人身材高䠷，被觀眾譽為「長腿CP」，李睿紳笑說以前合作的女藝人都需要墊箱子，他拍戲常常要低頭看對方，都會擠出雙下巴，這次終於不用低頭；而賴郁庭也覺得跟李睿紳對戲很有安全感。

2人在劇中也有很多打戲，賴郁庭說：「雖然大家都會告訴我放膽去打、去演出，但每次和武行對戲都會很緊張，但他們也給我很多信心，讓我很安心。」李睿紳也稱讚賴郁庭人高腿長，擺起架式很好看。