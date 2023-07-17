「2023台北國際夏季旅展」自7/14-7/17連續4天在台北世貿一館展出，連江縣政府在副縣長陳冠人的帶領下，由產業發展處、交通旅遊局、馬祖酒廠及馬祖地質公園協會，更結合14家馬祖特色產品的業者，旅展現場提供新鮮直送的淡菜試吃和馬祖高粱試飲，現場展出近50種馬祖特色好物、漁特產品及SBIR新創產品，結合消費滿額抽馬祖來回機票活動，4天旅展估計創下近50萬元的業績。

台北旅展現場，透過小舞台的定時互動時間及影音及展示內容，還有馬祖吉祥物「馬弟、祖妹」的熱情互動，讓現場來訪民眾認識馬祖純樸的傳統聚落、壯麗的山海景致，以及令人驚艷的自然奇景而聞名。

其中，更包含被美國CNN列為「世界15大自然奇景」，如藍眼淚、神話之鳥-黑嘴端鳳頭燕鷗和馬祖萌寵明星-大坵梅花鹿等豐富的生態資源探索；此外，馬祖地質公園也於107年成為台灣第一個公告的縣級地質公園。

馬祖地區具有豐富的火成岩海蝕地景，深入地下、佇立海岬崖壁軍事設施，構築成特殊風貌，值得旅客親臨馬祖放慢腳步細細品味，感受馬祖絕世而獨立的美。

台北夏季旅展在馬祖相關旅運業者，農漁產業業者及馬祖酒廠的熱情推廣下，再次完成了豐碩的推廣成果，期待能為馬祖的旅遊，帶來新的一波熱潮。