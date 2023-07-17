新北市政府製作圖表反擊中央8年20萬戶社宅跳票，卻怪地方政府合理嗎？（新北市城鄉局提供）

民進黨今批新北市長侯友宜任內興建社宅數量不到3000戶，無怪乎侯友宜昨參加「公平正義救台灣」活動致詞時，台下會爆出噓聲。新北市城鄉局則回擊，新北社宅目前完工數量比中央多，民進黨黨部卻大言不慚數落新北市政府的不是，合理嗎？呼籲中央跟地方還是要持續合作，踏實蓋社宅，才是市民之福！

新北市府表示，社宅興辦是居住正義的一環，整體住宅政策還包括稅制改革、健全租屋市場、住宅補貼等課題，所以社宅的興辦涉及的面向很廣；綜觀鄰近國家如日、韓、新加坡等國，住宅政策都是國家層級的政策議題。

2016年蔡英文提出「房市三箭」住宅政策，包括「改革房產稅制」、「健全租屋體系」、「建二十萬戶社宅」，已在去年5月19日經過民間團體「巢運」認證「小英執政六年，房市三箭射垮青年！」

市府指出，社宅興建涉及層面廣泛，不只是土地及資金的問題而已，更涉及到都市計畫變更、都市設計審議、建造執照核發、周邊道路興闢等地方政府需要協助的行政程序，新北市政府都是全力配合，從歷次中央各級首長在出席本市各社宅動土或視察活動時，皆有感謝新北市府的合作與協助就可以看出！

針對社會住宅興建數，新北市政府重申，市府一直穩健持續地興辦社宅，已貢獻了1.1萬戶，其中已完工3737戶、施工中2775戶、規畫發包中3200戶、建案回饋市府1374戶，完工數量比中央多。