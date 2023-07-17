台南市長黃偉哲與駐日代表謝長廷合體在日本行銷台南芒果，還特別示範以台南愛文芒果、紅文旦作為主要基底，手做將登上日本2023年最流行食物冠軍的「楊枝甘露」，不僅吸引日本媒體大幅報導，甚至還有日媒預測將引發流行，超越台灣知名的特色飲品珍珠奶茶。
市府表示，楊枝甘露源自香港，在台灣改良為手搖飲品後，這股風潮也吹進日本。根據日本TBS電視台報導預測，今年楊枝甘露將打敗珍珠奶茶，登上日本2023年最流行食物的第1名。
近日黃偉哲率市府農業局長李建裕等人前往日本行銷愛文芒果時，在日籍料理老師的指導下，與謝長廷攜手以台南愛文芒果、台南特產的紅文旦、小珍珠、椰漿、日本當地牛奶等食材，調製出楊枝甘露時，現場鎂光燈閃個不停，多家日媒均表達高度的興趣，還詢問前來台南取材的可能性。
黃偉哲一行抵達日本後，先後與静岡鉄道株式会社靜鐵超市、Royal Park Hotel連鎖飯店、八景島遊樂園飯店、Ross Hotel等通路展開對談，對於日本御中元期間，台南芒果訂購量暴增，黃偉哲也表達感謝之意。
橫濱Royal Park Hotel連鎖飯店取締役副社長仲條彰規表示，該飯店因應台南芒果季，特別在五星級的橫濱Royal Park Hotel飯店內，推出台南芒果塔及台南芒果蛋糕甜點；西武集團旗下的八景島遊樂園也從7月中旬開始，推出台南芒果系列產品，展現日本通路商對台南芒果的熱情支持。
黃偉哲認為，此次選擇在日本橋舉行記者會，不僅輝映台日兩地城市的特質；會場布置更以台南愛文芒果為主角，搭襯全球聞名的台南蘭花，讓台南愛文芒果御中元禮盒的質感再升級，躍升日本頂級水果禮之列。
農業局長李建裕指出，以往日本消費者不太習慣網路採購水果，近年來台日友好氛圍越來越濃厚，台灣水果在日本的線上銷售，也逐漸有超越實體的趨勢；日本知名餐飲品牌崎陽軒，以期間、店鋪限定的形式，在網路通販與實體店鋪販賣新鮮的台灣芒果時，銷售量更超越預期；日本樂天、自然屋物產株式会社（自然屋跨境電商）、日本誠品生活等，也都紛紛推出台南芒果「日本下訂、台灣產地直送」服務。
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