台南市長黃偉哲率農業局長李建裕等人前往日本行銷台南愛文芒果的日本橋記者會現場。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲與駐日代表謝長廷合體在日本行銷台南芒果，還特別示範以台南愛文芒果、紅文旦作為主要基底，手做將登上日本2023年最流行食物冠軍的「楊枝甘露」，不僅吸引日本媒體大幅報導，甚至還有日媒預測將引發流行，超越台灣知名的特色飲品珍珠奶茶。

市府表示，楊枝甘露源自香港，在台灣改良為手搖飲品後，這股風潮也吹進日本。根據日本TBS電視台報導預測，今年楊枝甘露將打敗珍珠奶茶，登上日本2023年最流行食物的第1名。

近日黃偉哲率市府農業局長李建裕等人前往日本行銷愛文芒果時，在日籍料理老師的指導下，與謝長廷攜手以台南愛文芒果、台南特產的紅文旦、小珍珠、椰漿、日本當地牛奶等食材，調製出楊枝甘露時，現場鎂光燈閃個不停，多家日媒均表達高度的興趣，還詢問前來台南取材的可能性。

黃偉哲一行抵達日本後，先後與静岡鉄道株式会社靜鐵超市、Royal Park Hotel連鎖飯店、八景島遊樂園飯店、Ross Hotel等通路展開對談，對於日本御中元期間，台南芒果訂購量暴增，黃偉哲也表達感謝之意。

橫濱Royal Park Hotel連鎖飯店取締役副社長仲條彰規表示，該飯店因應台南芒果季，特別在五星級的橫濱Royal Park Hotel飯店內，推出台南芒果塔及台南芒果蛋糕甜點；西武集團旗下的八景島遊樂園也從7月中旬開始，推出台南芒果系列產品，展現日本通路商對台南芒果的熱情支持。

黃偉哲認為，此次選擇在日本橋舉行記者會，不僅輝映台日兩地城市的特質；會場布置更以台南愛文芒果為主角，搭襯全球聞名的台南蘭花，讓台南愛文芒果御中元禮盒的質感再升級，躍升日本頂級水果禮之列。

農業局長李建裕指出，以往日本消費者不太習慣網路採購水果，近年來台日友好氛圍越來越濃厚，台灣水果在日本的線上銷售，也逐漸有超越實體的趨勢；日本知名餐飲品牌崎陽軒，以期間、店鋪限定的形式，在網路通販與實體店鋪販賣新鮮的台灣芒果時，銷售量更超越預期；日本樂天、自然屋物產株式会社（自然屋跨境電商）、日本誠品生活等，也都紛紛推出台南芒果「日本下訂、台灣產地直送」服務。