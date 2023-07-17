總統蔡英文昨（16）日因說了「冷氣還不錯」引發網友怒火，她的臉書貼文也因此被灌爆。對此，前立委郭正亮認為，這次事件會爆發，是因民進黨人以要去全代會為由缺席遊行，再加上「冷氣還不錯」說所致，並透露，他去過圓山飯店全代會場地多次，那裡的冷氣確實很冷。

民進黨發言人張志豪稍早受訪表示，民進黨全代會日期早於5月底公布，而凱道集會是6月中才公布，主辦單位明顯是針對民進黨全代會舉辦時間而來。張志豪反問，7月23日與8月4日分別是國民黨與民眾黨的全代會，據了解會是在室內舉行，當天會吹冷氣嗎？張志豪也呼籲，奉勸有心人士不要持續惡意炒作，試圖轉移昨天凱道人數未如預期，且理由不正當、訴求不正義的焦點。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，蔡英文會說「冷氣還不錯」這種話很奇怪，這實在令他難以理解。郭正亮也透露，他去過圓山飯店的全代會場地好幾次，那邊的冷氣「是真的滿冷的」。

郭正亮表示，民進黨的全代會與716遊行辦在同一天「運氣不好，真的很不湊巧」，他指出，賴清德及綠營民代以要去圓山飯店為由拒絕出席遊行，也沒有派人到現場、表達政府有在處理居住正義與司法正義問題，這已讓外界產生質疑，再加上蔡英文說了「冷氣還不錯」，最終讓這個議題出現。