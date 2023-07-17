澎湖縣東衛水庫水位已在呆水下。（許逸民攝）

輕颱泰利外圍環流為台灣帶來降雨，但離島澎湖卻一樣烈日當空，乾旱無雨。馬公本島3座地面水庫加總，蓄水量只有約19萬噸，其中興仁、東衛2座水庫還呆水位，含氧量不足下又沒水，裡頭的魚都擱淺水邊活活曬成乾，而傳出惡臭，得靠人力清理。

自來水水公司澎湖營運所主任葉清興表示，都因溶氧量不足，加上天氣又太炎熱而造成魚屍，只好每天派員去撿拾並就地掩埋。雖然馬公目前只剩成功水庫還有水可抽，但民眾不要擔心民生用水，因為澎湖最主要是仰賴海水淡化廠水源，只是海水淡化成本相當高，每噸約32元，比傳統淨水10.9元高出不少，仍請民眾能夠節約用水。

澎湖水情吃緊，雨量少且都沒下在集水區，地面水庫蓄水量持續減少中，截至今（17）日早上8時，總蓄水量只有19.1萬噸，東衛水庫以及興仁水庫呈現呆水位，也就是水庫水位低於放水口，因為水位太低，已經暫停抽水只剩下成功水庫還在運作。

每年夏天剛好又是澎湖觀光季，還好今年暑假不少人選擇出國，澎湖遊客人數少多了，也稍微紓解缺水壓力。