美國似乎不太愛吃冰淇淋了，傳統乳製冰淇淋的銷量持續下滑，背後反映出消費型態的改變、冰淇淋產業的變化以及健康意識的抬頭，數據顯示，1986年美國人平均吃掉18磅普通冰淇淋，但到了2021年平均吃掉12磅普通冰淇淋，下滑約三分之一。

CNN報導，對於美國人而言，冰淇淋不僅僅是一種甜點，它是1920至1933年禁酒令期間，美國釀酒商的延續生命的產品，更是二戰期間提高軍隊士氣的妙招，甚至到了20世紀，這種甜蜜的美食成為美國的瑰寶。

然而到了2000年代開始，乳製冰淇淋的消費量開始下滑，當時冰淇淋受到人體健康、環境污染的嚴格審查，書籍「The Secret History of Food」作者Matt Siegel表示，「我認為冰淇淋不再吸引人的部分原因是新鮮感已經消失，尤其人們越來越擔心糖對健康的影響，冰淇淋已經不是健康食品。」

荷蘭合作銀行分析師Lucas Fuess表示，「隨著人們有更多的甜點選擇，加上健康意識越來越強，冰淇淋並沒有贏得這場戰爭。」另一方面，現在冰淇淋更加精緻與多元化，重質不重量的消費習慣也讓冰淇淋銷售量下滑。