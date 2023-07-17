克拉里達目前擔任太平洋投資管理公司（Pimco）全球經濟顧問，他在新加坡接受訪問時表示，聯準會在明年3月降息，或至少在3月會議上強烈暗示即將降息，這是合理的看法。

他表示，經濟局勢可能出現變化，通膨加速放緩勾勒出降息的前景，但由於物價壓力仍然僵固，降息時間可能拖到今年底或更晚。

市場顯示，投資人押注聯準會在6月暫停升息後，於本月再度升息25個基點幾乎已成定局，但也普遍預期到明年3月底將首次調降利率，幅度為25個基點。

今年公債市場陷入拉鋸，有押注聯準會即將轉向的，也有押注聯準會還將再升息不只一次。克拉里達對此表示，今年美國10年期公債殖利率可能會在3.25%～4.25%區間內波動。

周一亞洲時段，該美國指標債息小跌一個基點，至3.83%。

在談到美元走向時，克拉里達表示，現在新冠疫情導致的崩敗已經成為過去式、聯準會的升息工作或許已經接近完成，以及通膨正在放緩，但所有這三大因素意味著美元可能走貶，但未必指向弱勢美元，美元若出現「均值回歸」（mean reversion）並不令人意外。