台11線20.3公里處花蓮壽豐「跳浪二號隧道」今下午傳出重大車禍，一輛砂石車行經隧道時，疑未注意車前狀況，前方停等施工管制放行的5部車輛直接被撞飛至對向車道，且車頭車尾受損嚴重，現場一片狼藉，造成隧道雙向不通，北上車道更回堵到近3公里遠的水璉隧道南口，經警方立即排除事故，目前已恢復單向通車。

花蓮壽豐「跳浪隧道」砂石車追撞5車，車體全毀狼藉畫面曝。(警方提供)

花蓮壽豐「跳浪隧道」砂石車追撞5車，車體全毀狼藉畫面曝。(警方提供)

花蓮壽豐「跳浪隧道」砂石車追撞5車，車體全毀狼藉畫面曝。(警方提供)

據了解，跳浪2號隧道今在施作北上車道，依現場狀況機動管制放行，未料下午2時52分許，隧道內有5部自小客車在等候放行，卻遭後方一輛砂石車直接追撞。

警方指出，砂石車先是撞到前方停等的計程車，因現場撞擊力大，宛如「骨牌效應」般，直接連撞前方4部等候放行的車輛。

依事故照片顯示，4輛小客車與砂石車撞成一團，還有部分車輛被撞到對向車道，其中黃色計程車後車廂被撞到全毀，車身幾乎快被壓扁，銀色轎車後保險桿則掉到路面，車頭一半被撞毀，砂石車則是右邊車燈直接凹陷，現場一片狼藉。

吉安警分局表示，雙方駕駛酒測值均為0，目前僅砂石車駕駛頭部輕傷、第1部遭撞計程車的女乘客頸部受傷，第3部車輛駕駛些微擦挫傷，均無生命危險，其他車輛無人受傷，至於詳細事故原因仍要進一步調查釐清，目前已派員前往實施交管，排除事故。

花蓮縣壽豐鄉「跳浪二號隧道」今天下午近3時傳出重大車禍，北上路段目前已回堵到近3公里遠的水璉隧道南口。（摘自公路總局即時影像）