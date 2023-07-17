該所說明：依加值型及非加值型營業稅法第3條第3項第2款及同法施行細則第19條第1項第1款規定，營業人解散或廢止營業時所餘存貨物，或將貨物抵償債務、分配與股東或出資人，應視為銷售貨物，並依時價開立統一發票並報繳營業稅。

營利事業經營不善歇業，通常餘存貨物或固定資產，常因長期存放或使用，價值已大幅減損，不堪出售或使用，嗣後部分或已以抵償債務、或分配與股東或出資人等，惟處理時，應注意帳上餘存貨物或固定資產有無視為銷售貨物情形，並依法開立統一發票，以免補稅處罰。

陳小姐所經營公司之餘存貨物（含固定資產等）雖已抵償債務，依上揭法條規定，應視為銷售貨物，依法開立發票報繳營業稅。

該所表示，近來有查獲營業人以貨物抵償債務，為消除帳上餘存貨物時，將統一發票開立予無實際交易對象扣抵銷項稅額，經該所以涉嫌幫助他人逃漏稅依法告發，該所更呼籲營業人統一發票開立，應核實開立予實際交易對象，以免違法。