南韓女團「MAMAMOO」成員華莎擁精湛唱功、超強舞台魅力和一身火辣身材，不過她5月到校園演出時，卻因為開腿自摸舔唇動作，遭指尺度太惹火，甚至遭告發公然猥褻、演出淫穢罪，面對風波，華莎日前登台時也大方曝心聲，表示比起被起訴「我更怕嗓子啞掉、發不出聲音。」

華莎15日大方內衣外穿、超短裙登「PSY濕身秀2023」舞台，她依舊大秀性感舞步，隱約露出底褲，全身還被水噴成透視裝，好身材若隱若現，華莎還感性提到，她因為聲帶受傷，一度擔心高音唱不上去，要全場連她的份一起吶喊，立刻掀起觀眾一陣歡呼。

華莎也大方談到告發公然猥褻的心聲：「比起被起訴，我更怕嗓子啞掉、發不出聲音。」她還感性說，舞台真的很神奇「原本擔心、害怕的東西，只要站上舞台就會全拋腦後」。

其實，華莎引發尺度爭議全因她到校園表演《Don't》，出現手作勢摸下體、又放到嘴邊舔的舞步，引發家長組織不滿、向警方告發公然猥褻、演出淫穢罪，投訴信中主張：「華莎的行為讓人聯想到變態的性關係，足以讓人感到羞恥」，並強調：「這種動作與舞蹈的內容不符，不能被解釋為藝術。」警方已著手調查。