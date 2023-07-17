暑假來臨，新北市青少年圖書館8月份推出「AI.Robot機器人特展」與「青少年元宇宙」閱讀活動，推出展覽、講座、課程、競賽及書展，帶青少年認識最新科技趨勢，還可以體驗最熱門的VR電競遊戲，憑借書證也可免費借機器人，歡迎親子體驗AI、元宇宙的科技奧秘。

「AI.Robot機器人特展」從8月4日至30日，展出各式動力機械的齒輪模型，還有人型、輪型、仿生、表演、救難等不同種類的機器人。除了靜態的機器人展示，還特別邀請帶領多項TIRT賽事的邱浚瑋工程師，以深入淺出的方式，讓大家認識與機器人溝通的語言。

新北市立圖書館長王錦華表示，AI當道，科技教育愈發重要，青少年圖書館暑假期間推出AI元宇宙科技體驗活動，透過多元趣味的方式，帶青年學子從機器人到VR，體驗AI元宇宙的魅力，建立人工智慧應用邏輯思考力，掌握科技脈動。

王錦華說，另還有「青少年元宇宙」課程、「VR遊戲體驗」，帶大家認識VR的當前發展和未來趨勢。「紙上VR」主題書展，歡迎來挑戰VR最熱門遊戲與科技探索任務，完成指定任務可參加抽獎，即日起免費開放報名。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢(http://www.library.ntpc.gov.tw/)。