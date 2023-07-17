「慢飛天使才藝培訓展」蒐集12位慢飛天使整年的作品，從中挑出35幅畫作展出，包括水彩、色鉛筆與彩色筆的創作，多幅作品都能看到學員筆下絢麗奇幻的世界。（潘虹恩攝）

為讓心智障礙者透過藝術抒發自我情感，同時讓社會大眾透過藝術更認識心智障礙者，社團法人台中市山海屯啟智協會於童綜合醫院地下1樓轉角藝術空間展出「慢飛天使才藝培訓展」，展期至8月底，邀請民眾一起觀賞，看見學員畫筆下的繽紛想像。

「慢飛天使才藝培訓展」蒐集了12位慢飛天使整年的作品，從中挑出35幅畫作展出，包括水彩、色鉛筆與彩色筆的創作，多幅作品都可以看出學員細膩的心思，精細筆觸勾勒出層疊的絢麗奇幻世界。

台中市山海屯啟智協會黃姓社工表示，為鼓勵家長帶領心智障礙者走出家庭學習才藝，7年前設立慢飛天使才藝培訓營，開發心智障礙者藝術潛能，不但能在創作過程中促進人際互動，達到自我肯定及提升自信心，同時也讓照顧者有短暫的喘息機會，並看見心智障礙者優勢能力的一面。

黃姓社工表示，過去舉辦展覽多選擇特定展館，後來希望可以走入社區，希望心智障礙者藉由藝術創作展現自我情感，社會大眾則透過藝術認識心智障礙者，提升身障者社區參與及文化平權。由於協會服務山海屯區的心智障礙家庭，去年選擇在豐原醫院舉辦，今年則來到海線的童綜合醫院。

童綜合醫院表示，藝術的功能在於表達感覺和傳遞出希望他人的理解，在創作過程中不僅可以與自己對話，也能反映出對於外在的感受，歡迎到院的民眾與病人駐足欣賞，一起為這群認真創作的慢飛天使們加油打氣，也鼓舞因為病痛到院看診的病人，在各種希望中更勇敢樂觀地生活。