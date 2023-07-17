據Klook內部數據顯示，廣受台灣旅客歡迎的暑假旅遊目的地，前3名仍由日本、泰國、韓國奪下，但歐美地區在前10名中便搶占4名，分別為美國、法國、義大利、英國，顯示旅客迫不及待走出亞洲，趁著暑期將旅遊步伐擴散至全球各地。

Klook最新夏日旅遊調查顯示，超過一半的亞太區旅客預計今年夏天出國旅遊，其中有72％旅客是為了「徹底放鬆」、59％希望「享受自由」。而台灣旅客則有3大旅遊體驗趨勢，包括新景點熱度居高不下、自駕深度旅遊成趨勢，以及偏愛歐美文化體驗一日遊。

Klook指出，疫後新開幕景點的熱度仍居高不下，如6月16日盛大開幕的全新東京華納兄弟哈利波特影城，開賣一個多月即躍升至暑假海外熱銷體驗商品前3名，東京澀谷天空SHIBUYA SKY、豐洲TeamLab Planets等話題不斷的爆紅新景點也擠進前10名。

其次，以自駕旅遊方式進行深度體驗，成為今年暑假最熱門的旅遊方式之一。依Klook觀察，暑假租車預訂量較去年甫開放時跳增達5倍，其中最夯目的地由日本沖繩奪冠，其次是北海道和洛杉磯。

Klook剖析，由於疫後旅客渴望拉長在當地停留時間，重返好久不見的回憶景點，加上暑假天數長，有更多時間深入景點多、分布廣的目的地，透過自駕能更彈性自主安排行程，如北海道因面積遼闊，便相當適合自駕旅遊。

最後，Klook統計發現，歐美前5大暑假熱銷體驗商品依序為義大利羅馬競技場、法國巴黎羅浮宮、荷蘭羊角村一日遊、英國巨石陣一日遊、美國下羚羊峽谷一日遊，可發現台灣旅客前往歐美等地旅遊時，熱愛朝聖文化體驗一日遊。

Klook認為，一日遊行程除可一舉參訪多個文化景點，不必自己舟車勞頓，還能省去自行規畫的時間精力，加上專業導遊解說分享，特別適合想沈浸在歐美不同文化的台灣旅客，進而成為台灣人偏好的歐美文化體驗產品。