築間台中中科店推出14款湯底29款主餐17款烤物，50種蔬食吧飲料、冰品吃到飽。（築間幸福鍋物提供／馮惠宜台中傳真）

搶攻高含金量消費群，築間幸福鍋物插旗台中中科商圈，即將在7月21日開幕，該店更是超越基隆潮境公園店規畫170個座位，成為全台最大店，且採火、烤兩吃，業者坦言看好中科商圈消費力。

根據中科管理局統計，中科園區從業人口從2.2萬人到2023年1月首次突破4萬人激增77.7％，加上國安一路、國安二路及福林路周邊住宅密集度高，消費力道強勁。

築間中科店位於台中中科商圈的福林路、國安一路上，佔地167坪，規劃170個座位；該店也特別邀請知名設計師周易大師擔綱，從戶外的造景水池與一進門口的映入眼簾的雕塑藝術呼應日式設計注重空間的流動感；室內設計部分，強調與自然環境的連結，利用自然光線、木材和竹子來打造寧靜、平和的空間，預料一開幕將掀起一波打卡洗版風。

台中中科店也是築間全台第3間提供火、烤兩吃的分店，14款湯底29款主餐17款烤物以及自助吧超50款選項一次滿足。

歡慶開幕，築間也搶先祭出打卡贈活動，即日起到7月21日凡於築間幸福聚落官方粉絲專頁指定貼文「完成指令＋@三位好友留言」立即贈「肉肉／海鮮7選1電子券」乙張。