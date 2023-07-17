編舞家鄭宗龍首度和日本藝術家真鍋大度合作，兩人將運用AI程式語言編舞。（李佳曄攝，雲門舞集提供／李欣恬台北傳真）

AI可以畫圖、寫歌，也能編舞嗎？編舞家鄭宗龍首度和日本藝術家真鍋大度合作，兩人將運用AI程式語言編舞。

鄭宗龍表示，他過去的編舞都是從真人舞者出發，「我的世界是身體，呼吸，武術與花花草草。真鍋的世界是鍵盤，滑鼠，編程與AI，這些我比較沒有那麼理解的世界。我和真鍋都是1976年龍年出生，同年卻完全不同領域的夥伴要一起合作，希望一步步的實現我們的想像。」

真鍋大度最廣為人知的作品是里約奧運的「東京8分鐘」，鄭宗龍表示，「我常常看到真鍋在他的社群媒體對著鏡頭跳舞，很少看到做科技創作的人，居然會喜歡跳舞。」

真鍋大度則表示，鄭宗龍的舞作舞者人數很多，和他以前的製作很不同，「他使用的音樂非常有趣，是一位具有躍動感及特色很強烈的編舞家。」

兩人從2022年初開始探討《波》的創作核心，鄭宗龍表示，「真鍋每次的創作都用了不同的媒材，不管是無人機、印表機，或者是擴增實境。我們在東京見面時一拍即合，發現我們都不喜歡重複過去的創作。」

鄭宗龍認為，經歷疫情、通膨、戰爭等變化，有許多種能量透過不同的形式反覆出現，像是蝴蝶效應將大家緊扣在一起，所有人都無法躲過這個狀態，他想以跳舞的方式讓大家看見能量的震動，並把這種傳遞稱為「波」。

真鍋大度對「波」這個字也有感受，認為世界上所有的事物都能說是波，「如果兩個不同週波的波，互相干擾，就會產生新的形態。」

鄭宗龍表示，「AI技術這兩年的發展，也會是一個新的能量震動。我們就一致認為也應該要把它納進來，變成《波》這個舞作，也是這個時代很重要的一個創作脈絡。」

《波》將於10月12日至15日在台北國家戲劇院首演、10月28日至29日台中國家歌劇院大劇院、11月4日至5日高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。