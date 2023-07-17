王鶴棣（右）與虞書欣CP感十足。（緯來戲劇提供）

大陸男星王鶴棣之前在《流星花園》中飾演道明寺，當時並沒有因為這部戲大紅大紫，反而招來很多比較，但《蒼蘭訣》播出後，讓他人氣直線攀升，漲粉156萬，單日最高漲粉22萬，大陸媒體就分析再幾部夯劇加持，王鶴棣就會成為頂級流量藝人。

王鶴棣的粉絲稱他「棣棣」、稱虞書欣為「欣欣」，兩人在《蒼蘭訣》中甜蜜互動，也讓粉絲封他們為「棣欣引力」夫婦，期待他們再度合作。虞書欣說，他與王鶴棣平常就是鬥嘴、打鬧培養感情，兩人等戲時常玩一些幼稚的遊戲，可能因為這樣感情特別融洽。

第一場拍攝的戲，就是虞書欣餵藥給「東方青蒼」，下一場就是她踹東方青蒼，當時她還心想，「好爽喔，我踹了道明寺！」虞書欣說，東方青蒼是個很霸氣的角色，一開始沒想到王鶴棣可以駕馭，兩人在劇中有互換身分，要接吻以後會靈魂交換的橋段，王鶴棣還教她眼神該如何移動，為求逼真，兩人還會互相先演一遍給對方看，看有沒有哪個細節沒注意到。

王鶴棣說，在交換身分飾演「小蘭花」時是他最放飛自我的時候，演東方青蒼表情就得收斂許多。劇中他是月族首領，接受眾人景仰跪拜，跪在前方的大臣還要把他的手拉去貼額頭、還有一揮手就能創造花瓣雨等魔力橋段，都讓王鶴棣覺得超爽，即使熬夜搶拍他都覺得一點都不累了。