環保署今（17）日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，2025年起，飯店旅館、民宿將全面實施「不主動提供消費者取用一次用旅宿用品」，包括洗髮乳、沐浴精、牙刷、牙膏、梳子等，民眾皆須自備，預估全台有1萬4500多家旅宿業受影響，每年可減少4.6億以上的小瓶裝旅宿用品用量，公告實施後會給業者時間調整緩衝及消化庫存，自2025年1月1日起開始稽查。

環保署今（17）日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規範旅宿業者不得提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品，改為提供大瓶裝壁掛式沐浴用品；另為鼓勵消費者自備，因此不陳列個人衛生用品供消費者自由取用，但若有需求仍可以向業者洽取。

環保署說明，過去常使用的小包裝旅宿用品，容易造成大量的廢棄物，希望透過「以大代小」、「鼓勵自備」，來達到源頭減量，在旅遊的同時也能實踐環保，而此次在政策上路實施前，已有許多業者提前響應開跑，包含提供環保住宿優惠房型、不主動提供一次性備品等。

環保署預估，公告生效後每年可減少4.6億以上的小瓶裝旅宿用品用量，減少重量約2100公噸，相當於1年可減碳2500公噸，小瓶容器更換為大瓶容器，整體塑膠使用量約減少30％。