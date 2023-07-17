大陸女星楊冪出道多年，以《三生三世十里桃花》、《仙劍奇俠傳三》等作品獲得不少粉絲支持。她與男星劉愷威昔有過一段5年婚姻，並育有一女「小糯米」，兩人和平分開後協議將女兒交給男方家庭撫養，而近日就有網友偶遇劉愷威和女兒小糯米在加拿大街頭外出，相關畫面引發討論。

楊冪與劉愷威兩人自2018年和平分開並協議將女兒「小糯米」交由男方家扶養後，除了楊冪偶爾回去探視小孩，與她共度生日外，大多數時間由劉愷威的家人照料小孩，也偶有網友及粉絲在街頭上目擊劉愷威帶著小孩的模樣。

近日，就有網友在加拿大的尼加拉瀑布附近偶遇劉愷威帶著女兒「小糯米」外出的模樣，從照片中可見，她已長成一位亭亭玉立的少女，個頭可到劉愷威的胸口。此外，雖為保護小孩，而加上貼圖遮掩面容，但網友仍指出小糯米簡直就像是楊冪的翻版，如同複製貼上般的神似。

相關畫面也在陸網上廣為流傳，網友們紛紛表示：「不愧是好爸爸」、「比例看起來好好。」然而，也有網友們提出不同的看法，指出：「小孩子的隱私需要注意」、「博主其實還不錯，都知道要幫小孩子打碼」、「知道她隨媽媽漂亮又會穿搭就好了，其他就不必了。」