桃園航空城安置計畫交通部民航局及桃園市政府將於19至21日召開6場安置住宅配售說明會，分別將在機捷及桃園綠線車站規畫興建778戶，另原海軍基地範圍興建1067戶。市議員游吾和說，安置住宅為徵收戶專案讓售，如今每坪上看22萬元，政府將缺工缺料成本轉嫁安置戶身上，高達60％漲幅讓人民背債重建家園，更傳出有里長醞釀將在配售說明會中帶領里民舉牌抗議。

桃園市住宅發展處長莊敬權說，因缺工與原物料上漲，與營造廠商契約中本就允許物調，安置住宅坪數有25、35、40及55坪，會有正負5坪落差，售價以實際坪數計算，每坪從18至20萬調整為20至22萬元；地政局長蔡金鐘說，安置住宅仍低於市價，且安置街廓及之後的安置住宅都會加發20％重建補償，相關方案研擬之後會公告。

游吾和指出，航空城安置住宅讓售，因缺工缺料等因素，相關工程每坪喊價上漲至每坪21至22萬元，有的還不含車位，算下來1戶至少要5、600萬起跳，與現今該區域的市場行情相差不遠，政府不能將原物料價格上漲等因素強壓在徵收戶身上，讓安置計畫大打折扣。

航空城安置住宅分為市府辦理的附近地區及民航局辦理的機場園區，其中附近地區共3處基地，分別為鄰近機場捷運及桃園捷運綠線的A18、G17、A11處3個車站，機場園區則位於原海軍基地範圍5個街廓。配售作業分2階段辦理，第1階段由合法建物安置戶優先選配，第2階段則為其他建物安置戶，住宅選配不限里別，按抽籤次序選擇合適的區域及房型。

安置住宅配售說明會19至21日共3天6場次，地點在桃園航空城聯合服務中心，住宅配售申請自7月19日起至8月18日止，民眾可於平日及周六上午9時至下午4時提出申請，也可透過郵寄方式提出，符合資格者預計今年第4季辦理抽籤、參觀樣品屋，明年上半年辦理選屋及簽約。