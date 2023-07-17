新北市長侯友宜獲得國民黨徵召參選2024總統後，近來民調持續低迷，為展現團結氣勢，國民黨預計在7月23日全代會通過提名前先舉辦造勢，拉抬侯友宜聲勢，第一場將於19日在台中市潮港城舉辦，台中市黨部主委顏文正說，近來支持者反應不錯，許多人都打電話表示要參加。

國民黨內「換侯」聲浪雖不斷，侯友宜全台首場造勢仍將於7月19日晚間在台中潮港城舉辦，主題定調為「台中盧好、台灣越侯」，除黨主席朱立倫領軍，台中市長盧秀燕也確定將出席，盼再現「燕子」、「漢子」同台旋風。

據了解，國民黨預計7月23日全代會前，在全台北、中、南各舉辦造勢活動，營造大團結氣勢，第一場鎖定搖擺州中台灣，顏文正強調，這場造勢是為總統、立委參選人聯合懇託，包括侯友宜、各區立委參選人都將逐一上台向民眾請託，台中市議會正副議長也會助陣，目前預估將湧入至少千名支持群眾，反應還算不錯。