我國參加在日本舉行的第53屆國際物理奧林匹亞競賽，成績今天揭曉，在82個國家、387名參賽學生中，代表我國參賽的5名學生共獲得3金、2銀佳績，國際排名第5名。其中，我國表現最好的是建中學生張亞誠，個人排名第11名。

我國代表隊從2374名學生中選出5名學生代表參賽，由台師大教授陳傳仁擔任領隊，於7月9日赴日參賽，預定22日返抵國門。

我國的5位選手共獲得3金2銀的成績，3位獲金牌者分別為張亞誠、竹科實中學生張誠光（個人排名第22名）及彰化縣私立精誠高中學生王兆國（個人排名第30名）；2位銀牌獲獎者為建中學生徐子翔（個人排名第38名）及台中一中學生陳朋葳（個人排名第40名）。

張亞誠個人排名第11名，是我國表現最好的選手。他自認是非常追根究柢的人，遇到含糊不清的知識一定要徹底搞懂。至於為什麼他在高中會往物理方面發展，是因為他在科學班與數資班考試雙重落榜，發現自己特別弱，所以加入建中物理辯論社來磨練自己，不知不覺中，在這方面有了成就。

另一個金牌選手張誠光則說，若是在晴朗無雲的夜晚，他會搬著望遠鏡到頂樓觀星，即使身處光害嚴重的都市，利用一些耐心與技巧，夜空中仍然有一些有趣的星體可以被發掘，每當面對星空躺下，心中總能獲得無比的寧靜。在此同時，他也正在建造一台望遠鏡與赤道儀，希望可以在上大學之前完工。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金。