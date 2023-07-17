「第一屆全國救護英雄高峰會」救護競賽，台北市代表隊自9支參賽隊伍中脫穎而出，榮獲特優的佳績。（圖／北市消防局提供）

7月中旬「第一屆全國救護英雄高峰會」救護競賽，參賽選手來自各縣市救護精英及醫界組成之隊伍，台北市代表隊自9支參賽隊伍中脫穎而出，榮獲特優的佳績，展現團隊合作及高超的急救實力。

「第一屆全國救護英雄高峰會」救護競賽，由各縣市推派1隊3人報名參加，競賽情境分為內科、外科及特殊等三站，救護人員需要在有限的時間內連續通過各站的考驗，考驗人員的專注力及熟練度，加上整個救護過程長達45分之久，也考驗著救護人員的體力及極端環境下的處置能力，另外競賽也因應近期烏俄戰爭情勢特別加入戰傷情境，救護人員需要在倒塌建築物等侷限空間搶救槍傷、砲彈傷及壓砸傷之病患，面對少見之救護情境，台北代表隊仍秉持專業，展現平時訓練的成果勇奪佳績。

台北市消防局表示，為提升急救實力，近年來不斷推行各項創新政策，包含施打院前骨內針（I/O）、全面推動HP-CPR（高效能CPR）、救護勤務結合團隊資源管理TRM、辦理全國第一場全球復甦聯盟（Global Resuscitation Alliance,GRA）台北研討會、設立全國第一個經美國NAEMT認證之緊急救護學院、建置全國首創志願者急救系統-全民守護者App、推動PA（Pumper-Ambulance）連結派遣、辦理CPR指導員（Coach）訓練及建置5G救護車視訊聯防系統…等，秉持一步一腳印、腳踏實地逐步完善生命之鏈及優化EMS系統，並將成果無私分享各縣市參考，提升各縣市到院前緊急救護品質。

在消防局、衛生局及各急救責任醫院的努力下，台北市消防局自88年成立全國第一支「金鳳凰專責救護隊」至今（112）年7月上旬，已拯救1511名OHCA病患使其得以康復出院，今年上半年已經成功救活137名OHCA病患，並超越去（111）年全年度122名，成功挽救了無數的家庭免於破碎。OHCA病患存活率今年上半年更突破紀錄提升至12.64%，除了回到疫情前水準外，更超越108年9.86%之紀錄！同時OHCA病患康復出院率今年上半年更是提升至10.24%！也超越106年6.6%之紀錄，雙雙創下歷史新高。台北市為提升急救能力所做的努力，落實蔣市長「緊扣生命之鏈，重建最會救人城市」之政策，打造台北市宜居永續城市。