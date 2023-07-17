全國城隍大會師在埔里17日在南投縣議會舉行活動宣傳記者會，精彩武術表演預告屆時42所城隍廟特色陣頭將齊聚埔里遶境。（楊靜茹攝）

武術高手在「全國城隍大會師在埔里」活動宣傳記者會上，帶來精彩表演。（楊靜茹攝）

武術高手的動作虎虎生風，讓參加記者會來賓看得目不轉睛、掌聲不斷。（楊靜茹攝）

「全國城隍大會師在埔里」29日將在仁愛公園附近舉行群星晚會熱鬧登場。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

埔里瀛海城隍廟921大地震受損，歷經10多年辛苦重建完成，安座大典時，廟方發現城隍爺悄悄留淚，主委潘一全決定在疫情解封後爭取在埔里舉行全國城隍大會師，42尊城隍爺29日起將駐駕埔里瀛海城隍廟，熱鬧慶祝4天，並結合觀光行銷南投農特產品，預計能為埔里帶來上萬信徒與觀光人潮，帶動疫後觀光。

埔里瀛海城隍廟建廟迄今176年，每年農曆6月15日城隍爺誕辰前夕都會遶境、法會祝壽，921大地震時埔里城隍廟震毀，歷經10多年城隍廟總算於2017年重建完工，進行神像安座大典時，意外發現城隍爺竟悄悄流下眼淚，成為地方傳奇，南投縣副議長、主委潘一全履行與城隍爺的承諾，疫後成功爭取在埔里舉行「全國城隍大會師」，17日在南投縣議會舉行記者會。

埔里瀛海城隍廟主委、南投縣副議長潘一全說，全國城隍大會師將於29日至下月1日登場，29日晚上將在埔里仁愛公園舉行群星藝文晚會，蔡小虎、龍千玉、洪榮宏、秀蘭瑪雅、張秀卿等藝人接力演出，為隔日城隍大會師遶境暖身，當晚在埔里觀光夜市也有熱舞晚會，8月1日舉行城隍祝壽大典與祈安法會。

南投副縣長王瑞德說，城隍爺在天界就是縣太爺，因此今年的城隍大會師將是全國各地的神明郡守到南投聚會，其特色陣頭也會齊聚埔里遶境，為南投及台灣這片土地祈福，期盼南投、台灣能安和樂利。

全國城隍廟聯誼總會長詹鈴權說，城隍大會師是全國性的城隍文化祭，也是民俗宗教的年度盛會，全國42尊城隍爺及特色陣頭將齊聚埔里拚陣祈福，讓民眾瞭解民俗宗教文化，可望帶動觀光。

立委馬文君表示，疫後在埔里舉行城隍大會師相當難得，吸引全國廣大城隍信眾到南投參香祈福，同時也到南投旅遊消費，帶動縣內各景點的旅遊風氣，有助於南投縣的經濟產業發展。