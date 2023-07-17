民間企業重視資安問題，頻頻轉向警界「獵人頭」。擁有資安專業的台南市警局前交通大隊長周冠輝於本月16日提前退休，轉換跑道前往科技大廠鴻準精密出任資安部門處長。警界估算，新職的年薪不含紅利至少300萬元以上，比警職翻了好幾倍。消息傳出後，引發警界熱議，有人不諱言「很羨慕」；但也有警官認為，新工作的壓力應該不小。

三線一星退休的周冠輝，警察大學58期資訊管理學系畢業，之後繼續進修取得國立高雄第一科技大學（今高雄科技大學）科技法律研究所碩士。他擔任警職雖已超過30年，但因今年只有53歲，還不到領月退的62歲，因此雖然退休，卻將緩領月退。

周冠輝歷任台東縣警察局大武分局、澎湖縣政府警察局馬公分局、嘉義市政府警察局第一分局分局長、連江縣警察局督察長、嘉義市政府警察局主任秘書、高雄市政府警察局督察、台南市警局資訊室主任、交通警察大隊長等職。

據了解，周冠輝年紀輕輕即出任交大大隊長，留在警界很快就能出任直轄市分局長，被警界視為「明日之星」，但因擁有資安專業背景，在已轉任某大金控資安長的警大同學介紹下，日前鴻準精密透過管道延攬他擔任資安部門處長，他評估後也認為可以發揮專業，經向市警局長廖宗山報告後，決定提前退休開啟職場第二春。

警界分析，近年來資安警官特別搶手；尤其高階資安警官熟悉相關法規，還擁有司法人脈，加上又是公務人員出身、服從性高，轉戰民間企業有加分效果。

警界還說，2012年時任警政署資訊室主任李相臣首開轉戰金融業的先例，成功協助企業建置資安系統後，因表現獲得金融界的好評，近年來轉任金控公司擔任資安主管的高階警官，大都曾是李的舊屬，如今這些警界老同事不僅「呷好鬥相報」，還會互通資安情報，形成「另類金融聯防」的效果。