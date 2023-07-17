第53屆全國技能競賽暨第2屆亞洲技能競賽及第47屆國際技能競賽國手選拔賽落幕，勞動力發展署桃竹苗分署派出133位培訓選手，在青少年及青年組共38個職類競賽中展現出色的實力，獲得10金牌、8銀牌、10銅牌和19項目優勝，培訓成果表現優異。

桃竹苗分署與萬能科技大學共同培訓的「麵包製作」職類選手江佩萱，目前就讀萬能科技大學餐飲管理系三年級。自幼就喜歡烘焙和裁縫的她，在高中時期曾參加身障技能競賽基礎「女裝」職類獲得佳作，這次的比賽讓她意識到競賽可以幫助自我成長，提升專業技術和累積寶貴的經驗。去年，她參加第17屆全國身心障礙者技能競賽的「蛋糕裝飾」職類中初試啼聲即斬獲金牌，為了提升自己的技能，她再接再厲，挑戰今年第53屆全國技能競賽，一路過關斬將，最終贏得金牌。

桃竹苗分署長林淑媛表示，對指導老師在培訓工作中的辛勤付出表示衷心感謝，讓選手在比賽中取得出色的成績。她更強調，自2018年起，桃竹苗分署持續推廣職業技能和技能向下扎根的理念至轄區各學校；今年首次以「技能巡迴列車」的方式深入舉辦，希望為國高中生提供各項職業技能體驗，鼓勵青少年早日探索自己的職業興趣，樹立職涯觀念，培養對技能學習的興趣，分署將提供各種培訓資源，並積極鼓勵他們參與技能競賽。