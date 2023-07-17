中正資工團隊花了4年做實驗、跑模擬器數據，成果日前終於被OSDI接受。（中正大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中正大學資訊工程系副教授羅習五針對多核心處理器開發軟體技術，用程式碼限制處理器核心的傳遞路徑，成功提高12至25％電腦效能，近日該技術在有「系統界奧斯卡」之稱的「作業系統設計與實作（OSDI）」國際會議發表，是台灣30年來，僅3篇登上該會議的學術研究之一，對中正資工團隊是非常大的鼓勵。

數位科技飛快演進，日常生活脫離不了3C產品，也因講究高流暢度、高畫質，更加重視中央處理器CPU效能，羅習五說，早期CPU以單核心為主，隨科技進步，逐漸發展出能夠容納2個或以上核心的多核心處理器，這些核心彼此會協同工作，就像是大型機構，如何有效、快速的溝通才是重點。

羅習五指出，把多核心處理器想成一個組織裡有許多員工可以存取共同文件，但不能同時存取同份文件，當核心數量少，存取順序不影響效能，然而核心數量越多，若沒有適當管理方法，有些核心就會浪費時間一直等待，或不按距離遠近傳送讓效率變低，拖垮電腦效能。

羅習五說，團隊撰寫程式修改軟體開發的函數庫，以最短路徑控制每個核心存取資料的順序，並將技術命名為「處理器上的訊息路由（RON）」，經實驗測試，中正團隊技術可以提高電腦整體效能約12至25％，除了需要高畫質、高流暢度的遊戲，也能應用雲端伺服器領域。

目前中正團隊已申請技術專利，並尋求產學合作的機會，羅習五進一步表示，技術的程式碼很短，只要在編譯系統時，將團隊所寫的函數庫一同編寫進去即可，沒有移植上的困難。

中正資工團隊花了4年做實驗、跑模擬器數據，並多次嘗試將研究成果投稿到國際知名開源軟體協會「USENIX」旗下的OSDI研討會，儘管曾被拒絕多達6次，羅習五笑說，登上這個研討會是他做研究的目標，在堅持反覆修正和測試之下，成果日前終於被OSDI接受。

中正校方指出，USENIX協會是歷史相當悠久的組織，甚至有些作業系統的標準是由該協會制定，而OSDI研討會更是該協會頂尖會議之一，被譽為「系統界的奧斯卡」，過去30年來，台灣在OSDI只有2篇論文發表，中正資工團隊成果能獲得肯定，實屬不易。