2024年將展開正副總統及立法委員選舉，台中地區「查察賄選及暴力執行小組」今天在台中地檢署舉行揭牌儀式，檢察長張介欽與台中地區檢、警、調、廉政、移民等機關首長與會，共同宣示防制賄選、暴力、境外勢力、選舉賭盤及假訊息介入選舉等工作決心，維護乾淨、廉潔之選風。

台中地檢署經法務部核定為「111年九合一地方公職人員選舉查察妨害選舉」績效優良機關；檢察官張富鈞也獲查察妨害選舉特殊績優人員今天在最高檢察署接受公開表揚。

台中地區「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式匯集檢、警、調、廉政、移民等機關首長，包括台中地檢署張介欽檢察長、務部調查局台中市調查處處長蕭清淵、航業調查處處長連震宗、中部地區機動工作站主任陳彥有、台中市政府警察局長李文章、台中市政府政風處處長林煥淳、內政部移民署中區事務大隊台中市專勤隊隊長林俊清等人參與。

台中地檢署提前布署，今年5月25日起陸續召開「選舉查察期前策略會議」整合反賄戰力、凝聚共識；「反賄選宣導協調聯繫會議」將反賄選觀念推展到各社區、鄰里；7月起將陸續巡迴轄內15個警分局，舉辦「選舉查察分區座談會」，並將於8月16日辦第二次「選舉查察期前策略會議」。