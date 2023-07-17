男星阿本（本名：翁瑞迪）自《模范棒棒堂》出道，後陸續出演《18禁不禁》、《黑糖群俠傳》、《萌學園》等等偶像劇，2016年他決定轉幕後發展，一路做到特效公司「數字王國」的台灣區總經理，本月他宣布正式回歸娛樂圈，近日他曬出與好友的合照，似乎穿著情侶裝，對於網友所猜測的男友身分，阿本也點讚默認了。

阿本昨（16）日在社群平台發文寫下：「感恩今年陪我走過了人生高低起伏的阿伯，0716生日快樂！」照片中他與朋友一起穿著藍色系條紋上衣，款式略為不同，疑似是情侶裝，網友們紛紛留言：「哇塞！！郎才郎貌，太美好的畫面，希望你們能永永遠遠幸福的在一起，相伴餘生！！」、「要幸福！！看來真的是在42歲前遇到了那個良人哈哈哈」、「阿本我的童年男神！！要幸福开心」、「希望你們能長長久久永遠開心！」阿本有點讚網友們說兩人是情侶的言論，疑似默認雙方關係。

阿本與炎亞綸是多年好友，過去也曾傳出緋聞，有網友表示「沒想到綸本cp真的be了，不過你開心就好啦」、「炎p怎麼辦」、「還是希望最終阿布的身邊的人是阿本，好可惜哦」。對於男友的資訊，阿本透露因為對方名字中有「伯」，所以就稱呼他阿伯。

阿本9日曾發文，透露因生病決定離職幕後工作，他轉幕後做了7年半，未來會彈性承接幕後專案，同時也會進行演藝工作，他直呼「不管怎麼樣，至少林北要漂亮！」