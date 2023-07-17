元富投顧指出，大陸市場上半年占晶碩營運約41％，其中，自有品牌約占15％～20％，代工占80％～85％。晶碩自有品牌以線上銷售為主，代工主要為大陸本土大型網路品牌客戶；大陸客戶正常庫存為二個月，目前客戶庫存為2.5～3.5個月，庫存去化近尾聲，且將進入雙11旺季，公司預期客戶第三季將開始備貨。此外，2022年因大陸封城、造成基期較低，法人預估2023年大陸營收32億元，年增16％。

晶碩矽水膠（雙周拋、月拋）隱形眼鏡2021年上半年取得歐盟許可證，客戶為歐洲通路之自有品牌，2021年第三季開始出貨，日本從2022年第二季開始出貨，晶碩2022年矽水膠占比約5％，2023年上升至7％，矽水膠（日拋）2023年底歐洲、日本、美國、台灣、大陸將陸續取證，2024年矽水膠占比將超過10％。晶碩矽水膠價格比水膠多3成，毛利率約60％，亦高於水膠毛利率的約45％～50％。