momo富邦媒分享2023上半年《TOP20熱搜榜》，奪下第一名的關鍵字為「行李箱」，且榜上50％關鍵字皆與「外出需求」息息相關，包括運動鞋、流行服裝、行動電源等，亞軍「美食電子票券」緊追在後，榜中亦不乏多項日用與家電商品，顯示「旅遊熱潮、生活家用」是上半年熱搜入榜的關鍵因素。

現代人的生活與網購密不可分，momo富邦媒站上合作品牌數多達2.56萬個，集結超過430萬件商品選擇，解封後旅遊熱度直線飆升，「行李箱」無懸念奪得momo上半年熱搜關鍵字冠軍，進階搜尋更呈現大小兩極的規格選購趨勢，其一「出國報復性購物潮」推升28吋以上的大行李箱人氣旺，佔整體行李箱銷售佔比約5成；高機動性的20吋登機箱也是人人必備，不只出國登機攜帶，國內旅遊、商務旅行都能派上用場。

除了旅遊必備的行李箱，外出行頭也隨著民眾回歸校園職場、重啟社交生活關注度高升，從身上穿戴的運動鞋、後背包、流行服裝、涼鞋、手錶、輕奢精品包，到口罩、香水及滑世代必備行動電源等，共佔了熱搜榜上九個席次。

消費數位化以及行動支付蓬勃發展，「美食電子票券」躍升momo熱搜黑馬，登上2023上半年搜尋量亞軍，其中又以麥當勞、肯德基、星巴克等連鎖餐飲店即享券最受歡迎。

momo分享，電子票券的優點在於其結合手機使用，一機在手即可儲存多項餐券並隨時兌換，同時享有線上優惠下單再到實體兌換的吸引力，momo站上餐飲票券更集結橫跨吃到飽、下午茶、連鎖速食、餐廳抵用券、套餐/牛排、鍋物/海鮮、燒烤/鐵板燒、咖啡/飲料、甜點/禮盒等類別，帶給消費者最齊全的美食電子票券選擇。隨著暑假到來與父親節聚餐需求，預計再掀一波五星飯店餐券、吃到飽票券買氣。

momo上半年熱搜榜中亦不乏多項日用與家電，背後潛藏的細節除了momo一鍵下單、直送到家的優質服務，momo積極與品牌夥伴合作規劃的獨規商品、獨家優惠，成為會員定期補給日用、購入高單家電的首選通路，相關上榜關鍵字包含生活收納、衛生紙、洗髮精、保養品，以及電風扇、冰箱、冷氣、除濕機、洗衣機。