彰銀秉持公平待客及高齡金融友善服務精神，實地探訪台中地區長照機構舉辦多場說明會，力推「安養信託」、「包租代管結合安養信託」、「保險金信託」三大利器全面防堵詐騙，保障高齡者財產安全，讓長輩可安享退休生活。

同時，為深入瞭解長者需求，彰銀也經由意見交流分享傾聽照護者心聲，作為未來業務規畫的參考方向，期盼透過信託機制提供最溫暖的金融服務，落實環境、社會和公司治理（ESG）理念，善盡企業社會責任。

彰銀近年積極響應金管會信託2.0計畫，安養信託業務迄今累積受益人數達6200人，並積極培育專業人才。為協助高齡長者妥善規畫養老退休金、保障財產安全，此次透過異業結盟信託服務觸角延伸至高齡生態圈。

彰銀目前約有300位行員參與高齡金融規畫顧問師培訓，今年更推派30位行員參與家族信託規畫顧問師課程，透過全方位信託團隊為客戶提供信託、稅務、理財及法律等專業諮詢服務，並藉由185家分行擴及全台等優勢，提供在地化、親切有溫度的友善金融服務。