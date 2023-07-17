為迎暑假出遊熱潮，並強化北台灣跨域旅遊資源整合，台北市政府觀光傳播局17日攜手新北市政府觀光旅遊局、桃園市觀光旅遊局、基隆市政府觀光及城市行銷處跨域合作共推觀光旅遊，2017年推出至今的「北北基好玩卡」旅遊票券，將升級加入桃園，22景點將增加至超過30個，預估使用人數可提升2成。

北市觀傳局今於「2023台北國際夏季旅展」台北館舉辦「基北北桃城市合作交流」活動，觀傳局長陳淑慧說明，2017年起北市府推出「北北基好玩卡」旅遊票券，整合北北基熱門景點場館、交通及「大永貓」商圈購物優惠大禮包，至今共售出約160萬份。另因應暑假推出的「動貓樂玩套票」，自6月21日開賣也已經售出5867套。

她表示，北北基好玩卡將升級加入國際出入的門戶桃園後，現有可用的22景點會升級為超過30景點，好玩卡的販賣數也會增加1、2成。桃園市觀光旅遊局長周柏吟指出，之後與業者整合後，會對外正式公布納入的景點，機場捷運也會推出套票，好玩卡與機捷套票會搭配限量販售。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉指出，新北市在今年夏季安排多元系列活動，有適合親子參與的「碧潭寫生趣！Colorful Bitan」，以及好友出遊的深澳鐵道自行車「夜間營運－星願七夕」；此外，新北指標性的音樂活動「新北市貢寮國際海洋音樂祭」和「新北市河海音樂季」也將於8月連續四周接連登場。

周柏吟說，「2023世界客家博覽會」將於8月11日盛大開幕，為期66天的世客博預期吸引600萬國遊客人次來訪桃園，桃園市政府更創下台灣觀光首例，攜手600餘家旅行社業者舉辦，透過世客博主題遊程，結合桃園豐富的觀光景點分享給更多國內外的旅客。

基隆市政府觀光及城市行銷處科長蔡慧婷介紹，基隆暑假期間推出「潮境海灣節」系列活動，不僅有市集、手作DIY及野餐音樂會，也將海灣及週邊場域變成「海洋生態體驗園區」，結合地方創生、藝術文創及農特產3大主題。