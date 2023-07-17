美式賣場好市多販售的New English茶罐因為神似骨灰罈，因此被網友們封為「骨灰罈紅茶」，每次推出新包裝都會引發熱議，沒想到真的有人拿來裝骨灰！一位女子的愛犬近日去當小天使，她和家人討論後，決定火化遺體後把骨灰裝進紅茶罐帶回家，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」吐露對於愛犬的思念，原來她養了17年的狗狗日前離世，她為了狗狗親自做了一套西裝、舉辦寵物火化儀式等，最後跟家人討論後也把骨灰帶回家中安置；從照片中可以看到，原PO除了將愛犬和西裝一同火化，事後也將紅茶罐當成骨灰罈，裝進親愛狗狗的骨灰。

對此，許多人紛紛回應，「紅茶罐…」、「那個不是不能密封？」、「我也是基督徒，我的寶貝從小都是跟著我睡床上，我是把她放在我房間的櫃子裏面陪我」、「我還在想那個罐子怎麼那麼眼熟」。

原PO則補充，「這樣子看起來比較浪漫」，由於一般骨灰罈的外觀都很可怕，她希望能帶有美麗、浪漫的氣氛，因此決定把狗狗的骨灰放進紅茶罐保存、密封，並放在自己的房間繼續陪伴她。