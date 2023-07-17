夏天天氣炎熱容易流汗，其實從出汗型態也能看出身體狀況。欣華安中醫診所副院長艾莉絲表示，中醫有血汗同源之說，發汗過多就會損傷血液，所以汗液也是身體健康的指標。她並列出5種常見的異常出汗型態，包括少汗、多汗、汗黏、冒冷汗及味道重。其中，像是糖尿病、腫瘤等都會導致異常出汗，並伴隨明顯相應症狀，應及時控制病情。

艾莉絲在臉書粉專「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文表示，汗液其實是中醫用來評估一個人身體健康的重要標準，了解汗情才能掌握健康，她並列出5種常見的異常出汗型態，一一闡述：

1、少汗：排除待在冷氣房或運動少等外在影響，艾莉絲表示，出汗較少者大多是「虛寒」體質，在臨床上需要調整個人生活方式，進行適當運動改善體質。但若出現手、足、四肢末端溫度過低症狀，她建議可服用中藥進行調理。

另外，艾莉絲指出，出汗少也會導致酸性代謝物在體內淤積，無法排毒，除了引發常見的皮膚病外，也會影響新陳代謝，造成身體脂肪增加。

2、多汗：艾莉絲提到，包含糖尿病、甲亢、高血壓、腫瘤等都會導致異常出汗，並伴隨明顯的相應症狀，應及時控制病情，就能解決多汗情況。

不過，艾莉絲說，更多情況是沒有明顯疾病症狀的異常出汗，像是白天不活動或輕微活動仍出汗不止，或是晚上睡覺時盜汗。她解釋，前者為氣虛表現，常有身體虛弱、說話語聲較低、食欲差、易感冒等特點，需開立緩解氣虛、增強體質的處方；後者體質可能屬「陰虛」，且通常伴隨潮熱症狀，可能是更年期荷爾蒙改變或其它原因，可服用加味消遙散等中藥調理，也要減少吃辛辣的食物與進行適度的運動來改善體質。

3、汗黏：艾莉絲說明，一般是患者屬於濕氣旺盛的體質，但由於汗黏也有可能是肝火旺或是脾胃功能失調引起，因此平時要注意清淡飲食，少吃點肥甘油膩的食物，多吃一些水果和蔬菜，也可至中醫門診，採取針對性治療調理體質。

4、冒冷汗：艾莉絲提到，身體經常冒冷汗，在中醫觀點裡，是陽氣不足所致，可以用補氣血的中醫藥方調理，但若是急症劇烈腹痛、嚴重貧血、嚴重發炎反應及出血等狀況也會伴隨冷汗發生，就要立即就診治療。

5、味道重：艾莉絲表示，是肝膽濕熱、脾胃濕熱等引起，肝膽濕熱可以使用龍膽瀉肝湯、脾胃濕熱用藿香正氣散，尤其是夏天很多人都是腸胃型感冒、濕熱引起的腸胃炎，可以服用藿香正氣散等進行治療。但若有異常氣味，則大多是內分泌系統問題所致，而不同的體味有對應可能的病症，像是糖尿病初期，尿液與身體會有著甜甜的氣味，就得盡快就醫檢查。