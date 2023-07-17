全球氣溫屢創新高，為減緩氣候變遷衝擊，永豐金控表示，本（7）月正式發布「去碳聲明」 ，宣布逐步退出燃料煤開採與發電相關的一般投資、融資業務，預計2030年底前達到相關業務境外融資全面去碳目標。

為支持國際氣候倡議並積極發展永續金融，永豐金控表示，去（2022）年已加入科學基礎減量目標倡議（SBTi Science Based Targets initiative） ，亦承諾於2030年達成自身營運淨零排放及2050年全資產組合淨零排放二大目標；同時持續推動綠色、無紙化營運及導入綠電等，並積極與投融資對象議合，計劃逐步退出燃料煤和非常規油氣 的投資與融資業務。

永豐金控自去年7月起，已不再新承作燃料煤及非常規油氣相關專案融資（Project Financing） ；為實現淨零承諾、持續精進去碳政策，自本月起實施的去碳聲明，將範圍擴大至燃料煤開採與發電相關的一般投資、融資，預計2030年達成境外企業相關融資全面撤資；既有境內企業客戶則需先承諾不再擴建燃料煤發電機組或承諾建立科學基礎減量目標（SBT），才會繼續提供資金。

永豐金控指出，為協助企業夥伴淨零轉型，子公司永豐銀行也領先同業投入減碳金融服務，透過碳盤查與查證、能源管理、減碳及永續等四步驟一站式服務，協助企業汰換耗能設備、買賣綠電或提供綠色存款等多元服務。

為持續推動淨零永續，永豐金控及永豐銀行將與《遠見》雜誌共同主辦「2023永續前瞻論壇」，由行政院副院長鄭文燦、永豐金控董事長陳思寬出席致詞，並邀請行政院發言人暨能源及減碳辦公室副執行長林子倫以及工業技術研究院、永豐銀行、台達電子等產業代表剖析政策推動、技術趨勢、金融支援與能源轉型共四大面向，分享因應淨零十二項關鍵戰略的具體行動。詳細資訊或論壇報名請連結2023永續前瞻論壇活動網頁查詢。