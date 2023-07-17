商總與院長有約再次舉辦，許舒博就國內服務業當前關切之產業議題，包含金融財稅、淨零碳排及環境保護、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療及食安、產業發展及其他綜合議題等八大面向，提出共52項提案。

許舒博指出，過去工業吸引較多目光，商業服務業比較弱化，但商業在台灣扮演相當重要的角色，商總底下有156個產業工會，涵蓋159萬家企業，在全台灣企業占比高達95％，GDP、就業人口都占60％，企業界大家都希望與政府對話，今日無法就各項提案細談，但後續都還會追蹤辦理。

隨後陳建仁致詞時指出，疫情對全球造成很大影響，但是政府與民間的努力，讓台灣享受了最長的零確診、低管制時間，沒有一個政府施政時不需要聆聽企業聲音，此次座談面對面互相討論，也扮演很重要的角色。

陳建仁也說，今年全球仍籠罩在通膨與升息的陰影，全球經濟受到影響，影響層面包含了工業與服務業，國內經濟成長動能面臨挑戰，但預計第四季景氣可以復甦，內需產業表現也越來越好，成為支撐經濟的主要動能。

陳建仁對後續經濟發展是持審慎樂觀態度，政府也會秉持「創新、就業、分配」三大主軸，讓產業競爭力提高，更呼籲企業增加投資，促進就業。

對於缺工問題嚴重，陳建仁也說，政府對此很重視，疫後特別預算也編列來幫助產業，並有條件的放寬移工。