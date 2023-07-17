國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨（16）日到凱道參加「716公平正義救台灣」集會，上台致詞卻被比倒讚，民眾黨副秘書長許甫還原當時情況。

網紅「館長」陳之漢和前立委黃國昌於昨（16）日在凱道舉辦「公平正義救台灣」集會活動，國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜跟柯文哲皆有出席，然而侯友宜在台上演講卻遭到台下觀眾比倒讚，也傳出噓聲。

民眾黨副秘書長許甫今（17）日在中天電視《大新聞大爆卦》還原當時情況。侯友宜上台時有掌聲，到什麼時候開始有噓聲？就是侯友宜開始說「換侯友宜做總統…」、「讓侯友宜好好做總統…」大家開始鼓譟；到後面「公平正義侯友宜」那時候聲音最大，但侯友宜還是很穩地講完。

台灣民眾黨副祕書長許甫。（范揚光攝）

許甫披露，他們官方粉專有打出「四不一沒有」，告訴支持者，「不呼競選口號、不穿競選服裝、不拿競選旗幟、不與人發生衝突，沒有造勢動員」。因此，如果踩到紅線，台下民眾會不留情。

有網友留言稱，柯文哲當時沒有造勢動作，演講符合活動；侯友宜則在現場喊競選口號，才會被比倒讚。