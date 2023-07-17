上周六，美國一架小型飛機在準備降落時，飛行員卻突發昏迷，飛機上的女乘客只能立即接手駕駛，相當驚險的將這架小飛機迫降在落在機場跑道附近的一片草地上，機翼斷裂嚴重受損，所幸機艙還算完整，昏迷的駕駛緊急送醫，包括臨時飛行員的乘客，以及其他人也並無大礙。

紐約郵報(NYpost)報導，警方表示，事件發生在麻薩諸塞州瑪莎葡萄園島(Martha’s Vineyard,羅德島州以東不遠處)，這架小飛機是2006年派伯子午線(Piper Meridian)，1名駕駛之外，還可乘座5人。由於沒有硬性規定副駕駛，因此當79歲的飛行員突發昏迷時，情況非常可怕，機上的女乘客只能自己接管飛機的控制權。

派伯子午線在小型機當中，算是簡單好操作的。(圖/Piper Aircraft)

警方表示，下午 3 點15分左右，這位臨時上陣的女飛行員將飛機降落在機場跑道附近的草地上，但硬著陸的衝擊力，導致左翼斷成兩半，幸而機身還算完整。

Passenger crash lands plane at Martha’s Vineyard Airport following pilot’s medical emergency https://t.co/Lk56BxsD5Q (via @TheMVTimes/📹: Jake Cleland) pic.twitter.com/hemShxQbL9 — Mike Saccone (@mikesacconetv) July 16, 2023

救護車立即趕向飛機旁邊，將已昏迷的飛行員送往波士頓醫院，他可能是心血管問題，性命垂危。而其他2名乘客(包括臨時飛行員)除了心理驚嚇以外，沒有其他問題。

機場因這件事故關閉了兩個多小時。警方稱，受損的飛機隨後被送往安全地點，交由國家運輸安全委員會和聯邦航空管理局的調查，分析這起事故的原因。