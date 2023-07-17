2023桃園文創博覽會將於11月25日盛大登場，今舉行展前預告記者會。（陳夢茹攝）

2023桃園文創博覽會—桃園超有種，預計於11月25日至12月10日在「中原文創園區」登場，展期為期16天，內容涵蓋展覽、表演、論壇、體驗課程及市集展售等，皆為免費入場。今天舉行展前預告記者會，活動專屬IP角色也率先正式亮相，向外界展現桃園的城市美學與文創設計力。

市長張善政表示，這次桃園文創博覽會要展現近年文化局、青年局、教育局等相關局處，讓所輔導的文創產業有所展示，這次的展場相當特別，中原文創園區前身為國防部聯合後勤司令部倉儲區，這幾年由市府進行活化，園區預計11月可正式開園，桃園文創博覽會將是首個大型活動，屆時歡迎民眾蒞臨參觀。

文化局表示，桃園文創博覽會邁入第3屆，今年以「桃園超有種」為年度主題，策展團隊從生物學演化的角度出發，聚焦桃園在自然景觀、多元族群、城市建設與工農雙產業發展過程中，經過遺傳、重組、突變而進化出獨樹一格的城市面貌及文創特色。活動主視覺則以文化基因、細胞演化為設計概念，延伸創造7個展覽特有的「超級物種」IP角色，生物特徵分別傳遞桃園在藝術、族群、農業、教育、青年創意等面向擁有的文創潛能。

文化局說明，主展場為中原文創園區，前身為國防部聯合後勤司令部倉儲區，市府推動活化後，首波修復10棟庫房打造成1座複合式文創園區，可提供展演、體驗、育成、休閒等機能，未來將引進產業並促成在地產學合作，11月將在此舉辦桃園文創博覽會，活動結束後中原文創園區也將正式對外開放，提供市民新的遊憩空間。