世界青少年巧固球錦標賽桃園建國國小蟬聯冠軍，建國國中勇奪亞軍。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

世界青少年巧固球錦標賽桃園建國國小蟬聯冠軍，建國國中勇奪亞軍。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

世界青少年巧固球錦標賽桃園建國國小蟬聯冠軍，建國國中勇奪亞軍。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

4年1次的世界青少年巧固球錦標賽14日起一連3天在新加坡舉行，台灣小將遠征，桃園市建國國小順利擊敗澳門，勇奪12歲男生組冠軍，這也是繼2019年摘金後再次蟬聯，建國國中為代表的台灣隊雖在冠亞軍賽中不敵新加坡地主優勢敗陣，但仍勇奪15歲男生組亞軍的佳績。

建國國小教務主任呂俊弘表示，建國國小巧固球隊成軍8年，4年前首度參與世界盃就成功摘金，震懾四方，4年後原本的學生都已邁入國高中，新的一批小將承襲學長們意志，5月時在全國師生盃中摘金，代表台灣前往新加坡參加2023第六屆世界青少年巧固球錦標賽。

呂俊弘說，國內外賽制不同，不若台灣學制入學年齡是以8月31日為界，國際賽以1月1日為基準，導致全隊16名選手中，有6人已超齡無法上場參賽，且參賽7國的選手全都至少比台灣小將高半個頭以上，冠軍賽對上澳門，第一局遇上亂流輸1分，所幸後面2局急起直追，最後以42比24分大勝奪冠，蟬聯冠軍。

建國國小教練劉佳宜表示，各國選手進步甚多，在僅有10名選手調度的困境下，都得更謹慎運用現有兵源，建國國小校長林業泰與會長鄭華永每場都到場加油。教練王昱譁則提到，預賽遭遇香港、澳門、新加坡、馬來西亞及法國強手，主力攻擊手段育辰、陳凱文頻頻強攻得分，副攻擊手鄭凱中、張丞薰也經常出手輔助取分。防守最大功臣李家維與邱繼暘站前排中衛守住不少分數，並且屢次長傳助攻取分，表現最為搶眼。

呂俊弘提到，疫情後機票跟食宿全面飆漲，每人團費比4年前貴逾萬元，16名選手和4名教練領隊的參賽經費一度拮据，所幸立委萬美玲向教育部體育署及桃園市政府爭取經費，多位前會長與地方仕紳也慷慨解囊，終促成此行，18日將凱旋歸國。