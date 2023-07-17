「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）由演員、歌手、編劇等領域的成員組成，不少知名明星皆是旗下會員。近來因AI崛起與薪資問題，其中部分領域成員因此與電影電視製片人聯盟（AMPTP）要求談判，未料談判破裂，罷工運動展開。然而，迪士尼的CEO勞勃艾格（Bob Iger）卻逆風痛批：「我知道他們想獲得公平的補償，但這根本不現實。」

據了解，影星湯姆克魯斯(Tom Cruise)，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、強尼戴普（Johnny Depp）等人都是該工會旗下會員。另外，與電影電視製片人聯盟則中包含了迪士尼、Netflix、亞馬遜等影音串流平台及索尼、派拉蒙、華納兄弟探索等知名片商，顯見該次罷工的影響層面相當廣闊。

據外媒《CNBC》報導，迪士尼的CEO勞勃艾格在受訪時，也提及對罷工事件的看法，指出他尊重工會訴求：「我理解任何勞工組織都希望代表其成員，獲得適當的酬勞，並根據他們所能貢獻的價值獲得公平的補償。」然而，隨後便話鋒一轉，認為他們「不現實」，解釋工會成員對於未來的期望值太高，早已不切實際，「他們須對現今的業務環境以及該產業可以提供的服務，抱持著較現實的態度。」

迪士尼首席執行官鮑勃·艾格表示演員和編劇並不「現實」。（影片來自WRAL YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，據外媒《好萊塢報導》報導，迪士尼電影《幽靈公館》日前舉辦首映會，現場預計要出席的多名明星舉凡歐文威爾森(Owen Wilson)、傑瑞德雷托(Jared Leto)等主要演員皆未出席，響應罷工活動。對此，迪士尼緊急派出多位臨時演員打扮成動畫人物，包括米奇米妮、反派黑魔女、庫伊拉等經典角色走上紅毯、拍照，以此來救場。