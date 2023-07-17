至於官股行庫近20日ETF賣超前十大，科技型及市值型ETF各佔3檔，原油及高股息ETF各佔2檔，其中，調節最多的是國泰永續高股息(00878)，賣超81,737張，第二、三名則為期街口S&P布蘭特油正2(00715L)及元大台灣50反1(00632R)。另外一檔高股息富邦特選高股息30(00900)則是居ETF賣超第六名。

官股近20日ETF買賣超前十大

（資料來源：CMoney，資料日期：2023/07/13）

也因買氣熱絡，00929規模及受益人數持續暴增，6/9掛牌以來，短短一個月，至7/10，規模已經成長至101億元，正式晉升為百億俱樂部成員。由於00929即將於7/19除息，許多人更趕在除息前大舉進場，近5日成交均量近44,000張，僅次於國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)等兩檔人氣高股息ETF。

（資料來源：玩股網，資料日期：2023/07/14）

〈月配+高息〉加持，要為自己月月加薪7/18為最後買進日

00929是全台首檔月配息股票型ETF，主要投資台灣最具競爭力的優質電子科技業。主打每月配息，還能兼顧股利及長期股價成長的台股高股息ETF，原因在於其成分股有多間公司處於成熟階段，具利潤穩定、現金多及償債能力高等優勢，也較有本錢進行轉型與併購，因此穩定獲利配息沒問題。

投資人若想參與此次配息，最晚7/18前持有或買進，即可參與7/19除息，8/14領息；想分批進場者，可至元富、玉山、兆豐、統一、國泰及凱基等券商進行定期定額布局。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。