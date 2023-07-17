台東2女國中生無照雙載自摔，跌落深2公尺的邊坡，1人右腿骨折，1人腿部多處擦傷。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

今午間台東大武鄉發生機車自摔事故，2名女國中生無照騎機車雙載，沿鄉道東68由多良村往台坂村行駛，不明原因摔車，跌落路旁邊坡，造成黃姓少女右腿骨折，謝姓少女則是腿部多處擦傷，2人意識清楚，酒測值為0，詳細肇事原警方調查中。

年僅13歲的黃姓女國中生無照騎機車，後座還搭載12歲的謝姓少女，2人沿大武鄉東68線往南行駛，行經多良村往台坂村路段時，不明原因失控衝撞路邊護欄，當場摔落深2公尺的邊坡，造成黃姓少女右腿骨折，還有多處擦傷，謝姓少女同樣腿部受到擦挫傷，所幸意識清楚，無生命危險。謝女自行爬上路面求救，路過民眾見狀協助報警。

消防隊員獲報趕抵，發現受困邊坡的黃女右腿變形無法站立，經初步包紮處置後，以人力揹負的方式協助脫困，隨後送往台東馬偕醫院救治。駕駛人黃姓少女酒測值0.00Mg／L，詳細肇事原因大武交通小隊調查處理中。

大武警察分局呼籲，青少年尚未考取駕照請勿騎（駕）車上路，家長應多關心子女在外是否有無照駕駛情形，以避免交通事故發生，維護青少年交通安全。