「哈林」庾澄慶的外甥女王瀅跟隨舅舅腳步進入演藝圈，曾推出唱片，也在電視劇《流星花園》中飾演路人同學，她13年前嫁給南國建設小開楊立傑，生活重心轉往家庭，因此淡出演藝圈，近日她突發文抱怨老公，引起外界關注，有媒體拍到她私下婚姻生活依舊正常，她也轉發回應：「沒有觸礁，只有觸動～」。

王瀅今（17）日於facebook發文，高EQ回應：「謝謝大家都很關心我的婚姻！沒有觸礁，只有觸動～」，底下網友紛紛支持，表示「人妻本來就要抱怨一下抒發 心情的，不要什麼事都憋在心裡不說不溝通只會忍耐，最後才會一發不可收拾的。夫妻間的溝通同理真的是很重要的啊！」王瀅12日曾發文列出丈夫對她的提問，舉凡燈不關、掉頭髮、隱形眼鏡擺放、地面不整潔、外出化妝、家中有螞蟻等等問題，王瀅無奈表示女生掉一根頭髮很正常，出門或在家都會畫淡妝，家裡也幾乎一塵不染，提到老公每天問三餐吃什麼，她還要安排每餐都不同，不禁吐苦水，「這些都只是很多媽媽除了工作以外都必須完全做的事……懂的就懂……」。

王瀅高EQ巧妙回應。（圖／王瀅 Amber's calendar facebook）

事後她回應禮貌感謝大家關心，並表示大家都誤以為嫁豪門就是當貴婦，「其實越好的家庭對自我及生活方面也會要求更精緻，相對的自己也會更要求自己不停的提升」，吐露豪門生活並不是大家想的輕鬆，也有很多地方需要學習，會有感而發只是因為看到朋友Melody的新聞，直呼「希望天下身邊所有的媽媽們都能幸福，同時也要愛自己」。王瀅外型漂亮，今年3月白色情人節曬出結婚照，表示和丈夫一起度過，雖然沒有禮物和燭光晚餐，但兩人相愛的心情不變，依舊深愛彼此。