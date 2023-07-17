民進黨總統參選人、副總統賴清德計畫下個月訪問巴拉圭，途中將過境美國。對此，大陸外交部發言人毛寧17日主持例行記者會時以3個「堅決反對」回應，稱已向美方提出嚴正交涉。她重申，台灣問題是中國大陸核心利益中的核心，中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

央視新聞報導，毛寧表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台獨分裂份子以任何名義、任何理由訪美，堅決反對美方以任何形式縱容支持台獨分裂分子及其分裂行徑，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧強調，台灣問題是中國大陸核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。我們敦促美方恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，切實履行美國領導人作出的不支持台獨等承諾，停止美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

賴清德副總統8月將出席巴拉圭新總統潘尼亞（Santiago Pena）的宣誓就職儀式。潘尼亞上周訪問台灣，會見了賴清德和蔡英文總統。而在今年4月，蔡總統在從中美洲回國途中，於美國洛杉磯會見了美國眾議院議長麥卡錫後，中國大陸在台灣周圍舉行了軍事演習。