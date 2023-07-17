財政部110年及111年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情COVID-19防疫需要，停辦實地訪查；今年疫情趨緩即擴大辦理，於4月至6月間實地訪查法務部矯正署基隆監獄、苗栗縣政府及台灣高等法院台南分院等10個機關，查核重點為該等機關經管國有公用不動產使用現況、有無依計畫使用，協助機關完備國產管理工作，維護國產權益。

財政部訪查結果，機關已依計畫使用國有不動產者，鼓勵其在不影響公用用途下，依法兼供活化收益使用，提升運用效益，創造永續財源；如有未依計畫使用者，經督促限期依計畫使用未果，或確定機關公用用途廢止者，應依法廢止撥用，變更為非公用財產移交國產署接管，由該署以多元方式活化運用，以提升國產運用效率。

財政部透由實地訪查可檢視各機關管理國有財產情形，瞭解實務遭遇問題，並提供國產法令諮詢及建議改善方式，有助提升國有財產管理人員專業素養，進而增進國產使用效能。