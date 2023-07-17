造成境外基金規模大不如境內基金且大消風原因，碁石智庫負責人陳如鈊表示，因2020年初開始蔓延的新冠疫情造成全球經濟嚴重衝擊，另外自2022年2月下旬俄烏戰爭及聯準會持續升息10次共20碼 (或5％) 來抑制通膨，以債券為主的境外基金受升息影響較大。

包括聯博、富蘭克林及鋒裕匯理等三大境外基金品牌旗下債券基金一向都是國內投資人最愛，然而三年期間，這三大基金品牌規模都掉了1,000億元以上，是境外基金規模不升反降的主因；然而安聯則受惠於「收益成長」基金高配息策略奏效，規模排名從疫情前的原本是境外基金的第三名跳升至今已至境外基金第一品牌，在疫情期間內增加新台幣2,675億元，此外，摩根在3年間也增加了逾700億元，從第四名進步一名到第三名。

陳如鈊指出，截至2023年5月底止，前五大境外基金機構佔65.7％，前10大占比85.7％，市占率相對集中，前10大境外基金機構名單跟疫情前相同，但順序有變，前五名分別為安聯、聯博、摩根、富蘭克林及富達。