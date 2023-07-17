雲林縣17日新增1例登革熱確診病例，居住在古坑鄉，為本月12日通報的疑似個案，目前經疾管署檢驗確診已累計42例，分別為古坑鄉東和村6例，高林村1例、荷苞村26例、古坑村1例、水碓村2例；斗六市鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例；台西鄉海口村1例。

縣府為加強防治登革熱，17日在古坑鄉衛生所舉行「雲林縣政府登革熱防治應變中心第2次會議」，由副縣長謝淑亞主持，邀疾病管制署南區管制中心、國衛院蚊媒傳染病防治研究中心、中興大學昆蟲系的專家學者，提供相關防疫意見。