雲林縣17日新增1例登革熱確診病例，居住在古坑鄉，為本月12日通報的疑似個案，目前經疾管署檢驗確診已累計42例，分別為古坑鄉東和村6例，高林村1例、荷苞村26例、古坑村1例、水碓村2例；斗六市鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例；台西鄉海口村1例。
縣府為加強防治登革熱，17日在古坑鄉衛生所舉行「雲林縣政府登革熱防治應變中心第2次會議」，由副縣長謝淑亞主持，邀疾病管制署南區管制中心、國衛院蚊媒傳染病防治研究中心、中興大學昆蟲系的專家學者，提供相關防疫意見。
雲林縣17日新增1例登革熱確診病例，居住在古坑鄉，為本月12日通報的疑似個案，目前經疾管署檢驗確診已累計42例，分別為古坑鄉東和村6例，高林村1例、荷苞村26例、古坑村1例、水碓村2例；斗六市鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例；台西鄉海口村1例。
縣府為加強防治登革熱，17日在古坑鄉衛生所舉行「雲林縣政府登革熱防治應變中心第2次會議」，由副縣長謝淑亞主持，邀疾病管制署南區管制中心、國衛院蚊媒傳染病防治研究中心、中興大學昆蟲系的專家學者，提供相關防疫意見。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。