「法朋」蛋黃酥黃金比例為40％酥皮、40％紅豆餡、20％蛋黃，吃起來讓人停不下口。（法朋烘焙甜點坊提供）

父親節還沒過，中秋節檔期提早引爆。近幾年每到中秋節，總是掀起全台搶購蛋黃酥的熱潮，限時限量的知名蛋黃酥，搶手程度不輸搶演唱會門票。有「台灣甜點界香奈兒」美譽的「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」，店內的蛋黃酥年銷量逾10萬顆，去年中秋銷售再創新高，日前公布7月24日周一中午12點開放官網預購中秋禮盒，粉絲可要把握時間手刀搶。

「法朋烘焙甜點坊」創辦人為曾奪下法國巴黎甜點公開賽金牌的李依錫師傅，店內年年熱賣的蛋黃酥，好滋味令人一試難忘。蛋黃酥光是食材就很講究，嚴選來自屏東的鹹蛋黃、屏東萬丹的紅豆並降低甜度、嘉義洲南鹽場海鹽，以及來自丹麥LURPAK的天然奶油，加上日本熊本麵粉製成的酥皮，以40％酥皮、40％紅豆餡、20％蛋黃的黃金比例製作，其烘烤出的酥皮，皮薄且層次分明，整顆咬下，可嘗到酥、鹹、甜的完美平衡。「經典蛋黃酥禮盒」9入售價 880 元。

「法朋」與台菜星級餐廳「欣葉」共同創作的「欣葉聯名雙饗禮盒」，內含蛋黃酥6顆和綠豆椪3顆，售價 920 元。（法朋烘焙甜點坊提供）

另一款「欣葉聯名雙饗禮盒」，內含蛋黃酥6顆和綠豆椪3顆，為「法朋」與知名台菜星級餐廳「欣葉」聯合打造。過往「法朋」曾與「欣葉」一起創作顛覆傳統的「干貝菜圃滷肉鹹蛋糕」，後來再度攜手創作綠豆椪品項，以「欣葉」特製香濃滷肉餡、北海道干貝菜圃和精選綠豆製作，綿密的綠豆沙加上滷肉的鹹香，鹹甜適中不膩口。「欣葉聯名雙饗禮盒」售價 920 元。

「經典鐵盒餅乾禮盒」為「法朋」最經典暢銷的餅乾禮盒，單盒售價 650 元。（法朋烘焙甜點坊提供）

此外，「法朋」今年也提供「法式果醬夾心酥禮盒」與「經典鐵盒餅乾禮盒」任君選擇。「法朋」主理人兼烘焙主廚李依錫與曾多次榮獲「世界柑橘果醬大賽」多項大獎的柯亞，經無數次的調整，最終選用「茉莉島嶼」與「琥珀夏柑」打造「法式果醬夾心酥禮盒」，製成果醬夾心酥餅，果醬夾心酥餅內餡搭上「帕瑪森起士原味餅皮」與「法國巧克力餅皮」，濃郁的果醬香與兩種口味的餅皮碰撞出令人驚喜的滋味，每一口都滿足。「法式果醬夾心酥禮盒」單盒售價 680 元，

「經典鐵盒餅乾禮盒」為「法朋」最經典暢銷的餅乾禮盒，內裝8款餅乾，整盒餅乾總數超過60片以上，內含和三盆雪球、橙香沙布列、可可椰子奶滋、可可沙布列、核桃緹娜、帕瑪森起士、曼特寧咖啡和覆盆子香緹，每一款餅乾質地輕脆，濃醇酥脆，單盒售價 650 元。業者預定7月24日周一中午12點開放預購，單筆限購5盒，8月25日至 9月25日提供門市自取與宅配運送服務，9月26日到10月1日僅供現場取貨。